Lärmschutz Schweinbach fertiggestellt

Die Arbeiten für den neuen Lärmschutz an der A7 Mühlkreisautobahn bei Gallneukirchen-Schweinbach wurden nach sechsmonatiger Bauzeit fertiggestellt. Auf einer Länge von 1,5 Kilometern errichtete die ASFINAG an der Richtungsfahrbahn Linz Lärmschutzwände mit bis zu fünf Metern Höhe. Die Gestaltung passt sich an die Lärmschutzmaßnahmen der nahen Schnellstraße S10 an. Gegenüber den bisherigen Wänden bringt das Projekt eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität für die Bewohner von Schweinbach. Zudem wurden zwei Gewässerschutzanlagen auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die gesamte Investitionssumme beträgt etwa 4,5 Millionen Euro.