Kellerbrand in Wohnhaus war Brandstiftung

Am Mittwoch wurde der Brandort von einem Brandsachverständigen und den Ermittlern untersucht. Diese Untersuchung ergab, dass der Brand durch Einbringung einer Zündquelle von außen verursacht worden ist. Sämtliche andere Brandursachen konnten vom Brandsachverständigen ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Gegen 17 Uhr war am Dienstag im Keller eines Mehrparteienhauses in Gramastetten ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehren Gramastetten, Lassersdorf und Koglerau waren mit 35 Mann im Einsatz. Bei Brandausbruch befanden sich mehrere Personen im Haus. Eine gehbehinderte Frau musste aus dem Obergeschoss von der Feuerwehr geborgen werden. Diese und eine weitere Person, die den Brand löschen wollte, wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Kepler Uniklinikum gebracht.