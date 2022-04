„Träumer und Phantasten“, nennt der Rohrbacher Bezirksjägermeister Martin Eisschiel alle, die glauben die Verbreitung des Wolfes bringe keine Probleme mit sich. „Der Wolf verbreitet sich schneller als uns lieb ist. Und diese Entwicklung wird weder harmlos noch ohne Probleme vonstatten gehen - auch wenn uns Experten und NGOs das einreden wollen“, sagt er unmissverständlich am Rohrbacher Bezirksjägertag. „Es reden so viele bei diesem Thema mit und jeder glaubt sich auszukennen. Aber nicht jeder, der jede Woche Universum anschaut ist auch ein Experte. Die Experten in Sachen Jagd sind wir Jäger“.

Und diese merken bereits ein verändertes Verhalten beim Rotwild an der tschechischen Grenze. Vor allem aber in der Landwirtschaft und im Tourismus erwartet der Jägermeister in Hinkunft größere Probleme. Auch guten Ratschlägen könne er nur bedingt etwas abgewinnen: „Wer sagt ein wolfssicherer Zaun sei nicht schwer zu errichten, hat noch nie selbst einen gebaut“, sagt er. Herdenschutzhunde könnten funktionieren. Aber: „Uns muss klar sein, dass der Hund die Herde vor allen (!) Eindringlingen schützt; Also auch vor Wanderern und Spaziergängern“. Zwar gebe er den Experten recht, die sagen, der Wolf ist grundsätzlich für den Menschen nicht gefährlich. das sei aber eine Kuh auf der Alm auch nicht. „Wir kennen alle die Schlagzeilen“. Der Wolf sei nun einmal ein Fleischfresser und wenn er erst einmal gut etabliert ist, ein Rudeltier. „Ich frage mich, wie lange man noch zuschauen will“, sagt Eisschiel.

Im Wald wird es enger

Dass Mensch und Wolf aufeinandertreffen sei nicht nur wegen des Anstieges der Wolfspopulation wahrscheinlicher geworden. „Corona hat eine Sehnsucht nach der Natur ausgelöst und die Menschen strömen in die Wälder. Das wollen und dürfen wir auch niemandem verbieten. Aber das alles muss gelenkt und kanalisiert werden“. Denn der Wald ist zu allererst auch Lebensraum für die Wildtiere.

Guter Dialog mit Landwirten

Insgesamt nutzte Bezirksjägermeister Martin Eisschiel den heurigen Jägertag um positiv Bilanz zu ziehen: „Die Zusammenarbeit zwischen Grundbesitzern und Jägern funktioniert sehr gut. Dort wo man miteinander redet, gibt es immer eine Lösung“. Insgesamt üben 935 Jäger (davon 75 weiblich) das Waidwerk im Bezirk Rohrbach aus. Die Abschusszahlen wurden mit 102 Prozent im abgelaufenen Jagdjahr sogar etwas übererfüllt.

Beachtliche Streckenlegung

Vor allem beim Jagdhorn-Signal „Sau tot!“ waren Rohrbachs Jägerinnen und Jäger nachdenklich. Denn noch nie legten sie innerhalb eines Jahre so eine lange Schwarzwild-Strecke: 385 Wildschweine wurden im Vorjahr erlegt. Ein Jahr davor waren es 138. „Das ist ein neuer Rekordwert, der uns auch mit einer gewissen Sorge erfüllt. Vor allem in der Böhmerwald-Grenzregion und in der Donauleiten stellt uns die Wildschwein-Population vor große Herausforderungen“, sagte der Jägermeister.

Beim Rotwild merke man eben auch schon einen gewissen Wolf-Effekt. So wurden 97 statt 116 im Jahr zuvor entnommen. Mit 5796 geschossenen Rehen wurde der Plan erfüllt. Dazu kamen noch 762 Hasen, 426 Wildenten, 254 Wildtauben, 96 Fasane, 61 Waldschnepfen und 15 Rebhühner.

Die Raubwildstrecke kann sich mit 879 Füchsen, 732 Mardern, 179 Dachsen, 98 Iltissen, 79 Hermelinen und einem Fischotter ebenfalls sehen lassen. (fell)