OMV, Gazprom und die Gasversorgung: Die fünf wichtigsten Antworten

Das Gazprom-Logo vor dem russischen Regierungssitz in Moskau (APA/Nemenov)

Gestern hat die OMV davor gewarnt, dass nach einem Gerichtsurteil der russische Staatskonzern Gazprom auch Gaslieferungen nach Österreich einstellen könnte. Was steckt hinter dieser Warnung, wie ist es um die Versorgungssicherheit Österreichs bestellt, und wie entwickeln sich die Gaspreise für die Kunden?

Warum hat die OMV vor einem Stopp der Gaslieferungen der Gazprom gewarnt?

Es hat nichts mit dem Ukraine-Krieg oder politischen Entwicklungen in Russland zu tun. Hintergrund ist der Rechtsstreit zwischen Gazprom und einem europäischen Energieunternehmen, das nicht namentlich genannt wird. Dieses hatte Gazprom vor einem europäischen Gericht geklagt und recht bekommen. Wenn der russische Staatskonzern keinen Schadenersatz leistet, könnte es demnach zur Zwangsvollstreckung kommen und Zahlungen gepfändet werden.

Was heißt das für Österreich?

Im Falle einer Zwangsvollstreckung hält es die OMV für wahrscheinlich, dass Gazprom Export Gaslieferungen einstellt, wenn es für seine Lieferungen kein Geld mehr bekommt. Diese Einschätzung stütze sich "auf das Verhalten von Gazprom in ähnlichen Situationen". Die OMV hat sich jedoch bereits Transportkapazitäten im europäischen Markt gesichert, sollte dieser Fall tatsächlich eintreten. Der Bedarf werde dann durch Flüssiggasimporte und die eigene Produktion in Norwegen gedeckt. Die OMV kann so – auch bei einem Totalausfall der Gazprom-Lieferungen – Kunden weiter mit Gas aus anderen, nichtrussischen Quellen versorgen. Die Speicher der OMV fassen mehr als den Jahresbedarf und sind derzeit zu mehr als 70 Prozent gefüllt.

Wie wichtig ist russisches Gas für die Versorgungssicherheit in Europa?

Ein Einfuhrstopp oder Einfuhrverbot von russischem Erdgas würde die Gas-Versorgung in Europa laut einer gestern veröffentlichten Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts DIW nicht gefährden. Selbst wenn die Gasnachfrage bis zum Jahr 2030 hoch bliebe, wäre ein vollständiger Verzicht auf russisches Erdgas möglich, auch für EU-Länder, die wie Österreich derzeit noch stark davon abhängig sind. EU-weit decke Russland derzeit noch rund 14 Prozent der Erdgasnachfrage.

Warum kauft die OMV dann immer noch russisches Gas?

Weil es bestehende Verträge mit der Gazprom gibt und sich die OMV im Jahr 2018 noch zur weiteren Abnahme bis 2040 verpflichtet hat. Solange Gas in der vereinbarten Menge ankomme, sei es derzeit nicht wirtschaftlich, darauf zu verzichten. Ein wichtiges Datum ist der 1. Jänner 2025. Dann endet der Gastransitvertrag Russlands mit der Ukraine. Damit könnte sich die Situation schlagartig ändern – mit Auswirkungen auch auf die Gaspreise.

Was bedeutet das alles für die Gaspreise und die Kunden?

Russland ist nach wie vor der wichtigste Gaslieferant für Österreich. Wenn diese Mengen ausbleiben, wäre laut Experten mit steigenden Preisen zu rechnen. Oder, wie Wirtschaftsminister Martin Kocher (VP) gestern sagte: "Es gibt die Gefahr, dass es durch diese Entwicklungen zu Aufschlägen auf die Gaspreise kommen könnte." Gleichzeitig haben sich die Preise auf den Gasmärkten entspannt. Im Mai lag der österreichische Gaspreisindex 41,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Zu diesem Ergebnis kam das Vergleichsportal "durchblicker". Alle neun Landesenergieversorger haben ihre Tarife gesenkt – die Preise variieren aber mitunter stark: bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 15.000 kWh zwischen 1430 und 1948 Euro. Ein Anbieterwechsel kann sich laut "durchblicker" also lohnen.

