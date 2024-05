Unfall auf Landshaager Bezirksstraße forderte einen Verletzten

Für die Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr St. Martin im Mühlkreis an.

Rettung, Feuerwehr und Polizei standen am späten Mittwochnachmittag im Gemeindegebiet von St. Martin im Mühlkreis im Einsatz, nachdem ein Pkw-Lenker auf der Landshaager Bezirksstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Der rote Kleinwagen kam auf Höhe der Ortschaft Reith in einer langgezogenen Rechtskurve ins Schleudern, touchierte den Auflieger eines entgegenkommenden Lastwagens und einen nachkommenden BMW, bevor er auf der Fahrbahn in Gegenrichtung zum Stillstand kam.

Der Unfall passierte in einer langgezogenen Rechtskurve. Bild: www.fotokerschi.at | Martin Scharinger

Der Unfalllenker zog sich bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen zu, dass er von der Rettung versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der BMW kam durch die Wucht des Aufpralles von der Fahrbahn ab und in einer Wiese zum Stillstand. Der Lenker dürfte den Unfall aber ohne gröbere Verletzungen überstanden haben.

Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Martin an. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der teils erheblich beschädigten Fahrzeuge musste die Landshaager Bezirksstraße gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich der Unfallursache laufen.

Videoaufnahmen zeigen die Unfallstelle:

