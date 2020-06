Geballte Schönheit des Mühlviertler Hochlands in Musikvideo verewigt

Auf seine Stärken als Ferienziel vor der Haustür macht das Mühlviertler Hochland vor dem Start in den Sommerurlaub aufmerksam: Die Region präsentiert sich mit seinen leistungsfähigen Hotels, seiner Kulinarik und dem einzigartigen Naturerlebnis jetzt in einem neuen Musikvideo.

Natürlich ist im Video ausschließlich "handgemachte" Musik zu hören. Bei diesem handelt es sich nämlich um eine regionale Produktion – die von Andreas Eckerstorfer, der für Komposition, Text und Gesang zuständig war, und Peter Keplinger, der die Filmaufnahmen beisteuerte. Gemeinsam mit Wolfgang Pammer und Paul Katzmayr wurde das Projekt in deren Studio in Bad Leonfelden umgesetzt.

In der Zeit des Corona-Lock-downs erdacht und konzipiert, ist das Video nun fertig und seit wenigen Tagen auf YouTube unter dem Titel "Mühlviertel" zu sehen und außerdem auf allen gängigen Internet-Plattformen verfügbar. "Während der Auszeit ist mir wieder einmal richtig bewusst geworden, wie schön unsere Region eigentlich ist. Das war die Initialzündung für den Song", sagt der erfahrene Touristiker Andreas Eckerstorfer.

Herrliche Aufnahmen

Neben der Musik wartet dieses Video vor allem mit herrlichen Aufnahmen aus dem Mühlviertler Hochland auf. "Die sehenswerten Sequenzen zeigen, was wir zu bieten haben, und rücken unsere Stärken in einer kompakten, ansprechenden Form in den Mittelpunkt", freut sich Regions-Geschäftsführer Markus Obermüller über das gelungene Produkt.

Dies umso mehr, da dieses die umfangreichen Marketingaktivitäten für das Hochland optimal ergänzt.

Gute Buchungslage

Die vielfältigen Maßnahmen zeigen dabei entsprechend Wirkung: "Wir sind nicht unzufrieden, die Buchungslage und die Nachfrage entwickeln sich gut", bilanziert Obermüller die ersten Wochen nach dem Neustart Ende Mai. Dabei kommen vor allem die Angebote in den Bereichen Gesundheit, Wellness und Kulinarik, aber auch die neu konzipierten Schwerpunkte für die Radfahrer bei den Gästen besonders gut an. Das Angebot für alle Freunde des Zweiradsports wird natürlich auch im Musik-Clip ausführlich besungen. Ebenso wie die vielfältige Hotel-Landschaft, die rund um den Sternstein zu finden ist.