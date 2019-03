Europäische Schulwoche mit vier Nationen in Freistadts Musikmittelschule

FREISTADT. Auftakt für europäisches Schulprojekt führte Schüler aus Deutschland, Österreich, Spanien und Lettland zusammen.

„Meine Schule – mein Leben!“ heißt das „Erasmus+“-Projekt, an dem die vierten Klassen der Musikmittelschule Freistadt teilnehmen. Die Schüler lernen dabei gemeinsam mit europäischen Partnerschulen künstlerische Gestaltungsmöglichkeiten kennen und gestalten ihr persönliches und schulisches Umfeld. Das Projekt wird von der Europäischen Union finanziert, ist auf zwei Jahre anberaumt und es beteiligen sich insgesamt vier Schulen aus Österreich, Deutschland, Spanien und Lettland. Die Schüler arbeiten in den Schulen ihrer Heimatländer außerhalb der regulären Unterrichtszeit und treffen insgesamt viermal für je eine Woche in einem der teilnehmenden Länder zusammen.

Das erste internationale Treffen im Rahmen dieses Projektes fand kürzlich in Freistadt statt. Gemeinsam mit den europäischen Partnern wurden mehrere Ausflüge unternommen und eine ganze Woche lang kreativ gearbeitet. Beeindruckt zeigten sich die Gäste von der neu gestalteten Schule, in der die Kreativworkshops Kalligraphie, Acrylmalerei, Malen zur Musik und Korbflechten stattfanden. Gemeinsam besuchte man in Linz die Vöest Stahlwelt, und in Krumau wurde dem barocken UNESCO Welterbe nachgespürt. Ein besonderes Highlight - nicht nur für die ausländischen Gäste - war der Besuch des Färbermuseums in Gutau, wo es zunächst eine Führung durch das Museum gab und jungen Besucher dann den ganzen Tag lang verschiedene Stoffe im Blaudruckverfahren bedrucken konnten.

Auch das Vergnügen kam in der internationalen Woche nicht zu kurz: Karaoke singen, Pizzaessen und ein Ritteressen standen genauso auf dem Programm wie eine vergnügliche Entdeckungstour in Freistadt und eine Party in der Schule. Die zahlreichen dabei entstandenen Freundschaften unter den Teilnehmern der vier Länder können bereits bei einem Wiedersehen im Mai in Spanien vertieft werden.

