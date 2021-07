Erfolgreicher Auftakt für das Impfen im Wirtshaus

Auf großes Echo stößt die am Mittwochabend angelaufene Sonderimpfaktion der Gemeinde Neumarkt unter dem Motto „Wir bringen die Impfung ins Dorf“. Den ersten Impftermin in der Dingdorfer Stub’n nutzen gleich mehr als 50 Bewohnerinnen und Bewohner von Neumarkt, um sich den „ersten Stich“ in einem Österreichischen Wirtshaus verabreichen zu lassen. Neben den angemeldeten Impfkandidaten kamen auch 17 Personen spontan in die Dingdorfer Stubn zum impfen. Auch Fernsehkameras von ORF und ATV ließen sich den Start der Initiative nicht entgehen.

Die Initiatoren des Projekts, Gemeindearzt Georg Witzmann, Bürgermeister Christian Denkmaier (SP) und Organisationsberater Gregor Strobl sind mit dem bisherigen Verlauf ihrer Initiative hoch zufrieden. „Aller Voraussicht nach werden wir durch diese drei Sonder-Impftage zu den Gemeinden in Oberösterreich mit dem höchsten Anteil an geimpften Personen zählen“, zeigen sich Bürgermeister und Gemeindearzt zuversichtlich.

Speziell die Zielgruppe der jüngeren Gemeindebürger, die man mit der Initiative ansprechen wollte, machten von dem unbürokratischen Angebot der Impfung im Dorf Gebrauch. „Für viele ist auch der eingesetzte Impfstoff von Johnson & Johnson ein Argument, zur Impfung zu kommen“, sagt Denkmaier. Dieser muss nur einmal verabreicht werden, um einen vollständigen Impfschutz zu erhalten.

Für die weiteren Termine heute Donnerstag, ab 17 Uhr beim Wirt z‘Trosselsdorf und morgen Freitag, ab 13:00 beim Schinko in Matzelsdorf liegen bereits 120 weitere Anmeldungen vor. „Wir sind guter Dinge, dass wir die etwas mehr als 300 Impfdosen, die uns vom Gesundheitsministerium zur Verfügung gestellt wurden, bis Freitagnachmittag fertig verimpft haben“, sagt Bürgermeister Denkmaier.

Neumarkter Gemeindebürger können zu den Terminen übrigens auch unangemeldet kommen (E-Card und eventuell Impfpass mitbringen). Nicht-Neumarkter sind am Freitag Nachmittag ebenfalls willkommen; Diese werden aber gebeten, sich verbindlich unter gemeinde@neumarkt-muehlkreis.ooe.gv.at anzumelden. Das haben sogar schon Interessenten aus der Obersteiermark und Wien gemacht, die extra wegen der Impfung nach Neumarkt anreisen und die Impfung mit einem Wochenende im Mühlviertel verbinden möchten.