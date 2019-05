Ambulatorium Waldhausen meistert letzte Hürde für Genehmigung

Von Erfolg gekrönt ist nun das Bemühen von Betreibern und Elternverein des Therapiezentrums Waldhausen, ein Ambulatorium für Kinder mit besonderen Bedürfnissen betreiben zu können. Die Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie Oberösterreich GmbH - sie betreibt das Haus - hat vom Land Oberösterreich die Betriebsbewilligung für ein Selbständiges Ambulatorium für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Beeinträchtigung erhalten. Damit haben die Waldhausener die letzte behördliche Hürde für die Durchführung von Einzeltherapie-Maßnahmen gemeistert.

„Eine bedarfsgerechte, wohnortnahe Versorgung ist mir als Gesundheitsreferentin ein besonderes Anliegen. Dieses noch umfassendere Angebot in Waldhausen wird ganz wesentlich zur Lebensqualität der betroffenen Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien beitragen. Die Bewilligung des Förderzentrums als Krankenanstalt bedeutet eine Qualitätssteigerung und -sicherung. Damit ist es aber auch gelungen, dass eine Mitfinanzierung durch die Sozialversicherungsträger gewährleistet ist“, sagt LH-Stellvertreterin Christine Haberlander.

Der Betrieb als Förderzentrum hat bisher nur Gruppentherapien erlaubt. Nun kann der Betreiber Einzeltherapien – beispielsweise Logotherapie oder Ergotherapie – den Betroffenen anbieten. Dadurch müssen Familien mit beeinträchtigten Kindern nicht mehr weite Fahrten nach Linz oder Amstetten zu den Einzeltherapien auf sich nehmen. „Wir haben in der Region oft Wartezeiten bis zu zwei Jahre, wenn etwa ein Kind logopädische Unterstützung benötigt“, sagt Maria Klammer, Obfrau des Elternvereins des Therapiezentrums.

„Als Vertreter der Region liegt mir dieser ‚Soziale Nahversorger‘ besonders am Herzen. Deshalb freut es mich, dass dieser langwierige Prozess, in dem viele Stellungnahmen und Gutachten notwendig waren, erfolgreich abgeschlossen wurde“, zeigte sich Landtagspräsident Viktor Sigl am Freitag erfreut über die erfolgte Betriebsbewilligung. Der Einsatz von Landeshauptmann-Stellvertreterin Haberlander und vieler Menschen aus der Region hätten sich bezahlt gemacht, so Sigl. Nicht nur für die Region ist das Ambulatorium eine Bereicherung. Auch für die Familien, Kinder und Jugendlichen, die diese Einrichtung benötigen, wird damit der Alltag um ein Stück einfacher zu bewältigen.