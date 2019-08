Altes Handwerk in der Burg

In den geschichtsträchtigen Gemäuern der Burg Piberstein findet am 31. August und 1. September jeweils von 10 bis 17 Uhr der traditionelle Handwerksmarkt statt. Die Burg Piberstein wurde um 1200 vom Geschlecht der Piber erbaut. In der Kernburg sind romanische und gotische Elemente erkennbar. Um 1600 wurde die Burg von den Schallenbergern durch einen Arkadenhof im Renaissancestil und durch einen großzügigen Vorhof erweitert. Aus diesem Geschlecht gab es um 1700 einen bekannten Dichter, nämlich Christoph von Schallenberg. Auch der amtierende Außenminister Alexander Schallenberg stammt aus diesem Geschlecht. Die Burg liegt in der mit Ahorn fusionierten Gemeinde Helfenberg. Schon Anfang der 70er-Jahre des vorigen Jahrhunderts ging man daran, die bis dahin desolate Burg zu renovieren. Zu dieser Zeit war fast das ganze Dach kaputt und Gewölbe waren schon eingestürzt. Das imposante Gebäude konnte so im letzten Moment vor dem totalen Verfall gerettet werden. Der Kulturverein Piberstein unter der Führung von Karl Danzer und Hermann Eckerstorfer hat es sich zur ehrenamtlichen Aufgabe gemacht, die Burg zu erhalten und mit Leben zu erfüllen.

Kultursommer zur Erhaltung

Den Kultursommer Piberstein gibt es heuer schon zum 42. Mal. Dazu gehört auch der traditionelle Handwerksmarkt mit mehr als 80 Ausstellern. Diese sind beim Burgeingang und im Burginneren unter Dach untergebracht. Die Handwerker stellen ihre Produkte aus und bieten sie zum Kauf an. Soweit es möglich ist, wird auch gearbeitet und vor allem altes Handwerk gezeigt, wie das Spinnen am Spinnrad, das Binden von Reisigbesen und das Flechten von Körben. Auch Holzschuhe werden hergestellt, es wird gedrechselt, T- Shirts werden nach eigenen Motiven bedruckt und auch die Schmiede wird geheizt.

Am Samstag spielen am Nachmittag die Traberger Bläser, am Sonntagvormittag gestaltet Helfenberg Blech den Frühschoppen, am Nachmittag gibt es Stimmung mit den Ahornern. Kulinarisch versorgt werden die Besucher mit Spezialitäten aus dem Mühlviertel.

Die vielen Helfer arbeiten alle ehrenamtlich, und der Reingewinn fließt in die weitere Renovierung der Burg Piberstein. Eintritt: 2,50 Euro.