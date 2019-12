"Mitarbeiter können nicht mehr öffentlich nach Hause fahren"

Es sind nur zehn Minuten, die alles durcheinander bringen. Pünktlich um 19 Uhr, wenn die Mitarbeiter des "Haid-Centers" in Ansfelden ihre Geschäfte zusperren und in den Feierabend starten, fährt vor dem Einkaufszentrum der Bus ab. Die nächste Chance, öffentlich nach Hause zu kommen, gibt es erst wieder zwei Stunden später.

Das war nicht immer so: "Bis vor ein paar Tagen gab es zumindest noch einen Bus, der zehn Minuten später abfuhr", sagt Walter Vogl, geschäftsführender Gesellschafter der Linzer Traditionsfirma "Eiskönig". Doch vergangenen Sonntag wechselte der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV), wie berichtet, seine Fahrpläne – und zog die Linie 611 um zehn Minuten vor.

OÖVV reagierte schnell

"Die Mitarbeiter im Einkaufszentrum können nicht mehr öffentlich nach Hause fahren. Ich wurde schon gefragt, ob wir früher zusperren können. Das betrifft ja auch die Kunden, die öffentlich hier sind", sagt Vogl.

Die Problematik sei bekannt, heißt es seitens des Haid-Centers. Es habe in den vergangenen Tagen vermehrt Beschwerden von Mitarbeitern gegeben, die nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln abreisen können. Dieses Problem wird allerdings nur noch bis zum 5. Jänner 2020 bestehen.

Denn der Verkehrsverbund reagierte nach einer Anfrage der OÖNachrichten schnell: "In besonderen Fällen können wir immer wieder Anpassungen und kleine Fahrplanänderungen vornehmen", sagt OÖVV-Sprecher Klaus Wimmer. Im konkreten Fall habe man sich bemüht, so schnell wie möglich wieder eine zum Ende der Arbeitszeit passende Busverbindung für Mitarbeiter zu schaffen. Ab 5. Jänner fährt die Linie 611 vor dem Einkaufszentrum von Montag bis Samstag um 19.20 Uhr ab – die Fahrgäste können dann vom Haid-Center bis zur Haltestelle Linz-Hauderweg fahren. "Von dort können sie dann in die Straßenbahn Linie zwei umsteigen", sagt Wimmer.

