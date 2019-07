Mit Auto überschlagen: Alko-Lenker verletzt

Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn lenkte am gestrigen Sonntag gegen 19 Uhr seinen Pkw in alkoholisiertem Zustand von Lengau in Richtung Lochen am See. Am Ende einer Walddurchfahrt kam er zuerst rechts von der Fahrbahn ab, stieß zwei Leitpflöcke nieder und kam dann links von der Fahrbahn ab. Dort überschlug er sich und kam am Grünstreifen zwischen der Fahrbahn und dem angrenzenden Wald am Autodach zum Liegen.

Der 29-Jährige konnte sich mit Unterstützung von Ersthelfern befreien. Ein Alkovortest ergab den Verdacht einer Alkoholisierung. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den hausärztlichen Notdienst ins Krankenhaus Braunau eingeliefert. Dort konnte ein Alkomattest mittels geeichtem Alkomaten, aufgrund der Verletzungen des Mannes, nicht durchgeführt werden. Bei der deshalb erfolgten klinischen Untersuchung stellte der Arzt die Fahruntauglichkeit fest. Die Blutabnahme verweigerte der 29-Jährige.