Mehrere schwere Verkehrsunfälle in Oberösterreich

TRAUN/SIPBACHZELL/EBENSEE. In Ebensee (Bezirk Gmunden) ist am Samstag in der Früh auf der B145 eine 55-jährige Autofahrerin auf den zuvor verunfallten Wagen eines 18-Jährigen geprallt. Es war nicht der einzige schwere Unfall an diesem Wochenende.

Ein junger Lenker wurde am Freitagnachmittag beim Zusammenstoß mit einem Kastenwagen in Sipbachzell verletzt. Bild: Matthias Lauber

Der 18-Jährige war nach dem Unfall bereits aus dem Auto ausgestiegen, als es zu dem Zusammenstoß mit dem Pkw der 55-Jährigen aus Gmunden kam. Sie war ebenfalls auf der Salzkammergut-Bundesstraße von Bad Ischl in Richtung Gmunden unterwegs. Die beiden wurden in das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl gebracht. Der 18-Jährige war laut Polizei alkoholisiert. Bevor es zu dem Crash kam, war sein Pkw ins Schleudern geraten und hatte sich auf der Fahrbahn quer gestellt.

Vier Verletzte in Traun

Bei einer Frontalkollision zweier Pkw in Traun (Bezirk Linz-Land) sind am Freitagabend vier Personen verletzt worden. Ein 26-jähriger Oberösterreicher war im Ortsteil St. Martin auf einer Kreuzung der B1 in den Pkw eines 22-jährigen Linzers gekracht, der links abbiegen wollte. Die Lenker und die Mitfahrer des 22-Jährigen, ein 23-Jähriger und eine 19-Jährige aus Linz, wurden ins Spital gebracht. Beide Lenker gaben an, sie seien bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. Wir haben berichtet.

Pkw kippte um

Ebenfalls zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge war es am Freitag um 13.45 Uhr in Sipbachzell (Bezirk Wels-Land) gekommen. Ein 20-jähriger Oberösterreicher wollte auf einer Kreuzung der L1238 nach links in die Eggendorfer Straße abbiegen und übersah dabei laut Polizei einen entgegenkommenden Kastenwagen. Dessen 43-jährige Lenker aus Wels konnte trotz Bremsmanöver die Kollision nicht verhindern. Der 20-Jährige wurde dabei verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht. Die Sipbachzeller Straße war bis 15.00 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Wir haben berichtet.

