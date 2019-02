Pkw kippte bei Kollision um - 20-Jähriger verletzt

SIPBACHZELL. Verletzt wurde ein junger Lenker Freitagnachmittag beim Zusammenstoß seines Autos mit einem Kastenwagen in Sipbachzell (Bezirk Wels-Land).

Bild: www.laumat.at, Matthias Lauber

Der 20-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land fuhr gegen 13:45 Uhr mit seinem Pkw Richtung Leombach. Bei einer Kreuzung wollte er links auf die Eggendorfer Straße in Richtung Sattledt abbiegen. Dabei übersah der junge Mann einen entgegenkommenden Kastenwagen, der von einem 43-jährigen Welser gelenkt wurde. Trotz Vollbremsung des 43-Jährigen konnte eine Kollision nicht verhindert werden. Das Auto wurde dabei zur Seite geschleudert, es blieb auf der Fahrerseite liegen. Der 20-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels gebracht. Die Sipbachzeller Straße war bis 15 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

