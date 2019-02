Nach Frontalkollision auf Kreuzung: Vier Personen verletzt

LINZ. Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land fuhr mit seinem Pkw auf der Leondinger Straße von St. Martin in Richtung Kreuzung mit der B1. Er wollte diese in gerader Richtung überqueren.

Zur gleichen Zeit war ein 22-jähriger Mann aus Linz mit seinem Pkw auf der Haidfeldstraße von Doppl kommend ebenfalls in Richtung Kreuzung mit der B1 unterwegs. Ein 23-jähriger Mann und eine 19-jährige Frau, beide aus Linz, waren außerdem mit an Bord.

In der Folge wollte der Mann nach links in Richtung Linz abbiegen. Beide Männer fuhren laut eigenen Angaben bei Grünlicht in die Kreuzung ein. Unmittelbar im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal. Die beiden Lenker wurden ebenso wie die beiden Mitfahrer des 22-Jährigen mit Verletzungen unbestimmten Grades in den Med Campus III gebracht.

