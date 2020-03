Linzer Schüler bei Skikurs in Bad Gastein infiziert

Vorerst lagen lediglich zwölf Testergebnisse vor: Sieben Schüler der HTL, die im Bezirk Freistadt wohnen, sowie eine Lehrkraft und zwei Schüler aus Linz wurden positiv getestet. Nur zwei Testergebnisse waren bisher negativ. Rund 40 Testergebnisse standen gestern jedoch noch aus.

"Entwicklung genau beobachten"

Die Schüler, die bis 14. März in Bad Gastein Ski fahren waren, stammen aus den Bezirken Linz-Land, Urfahr-Umgebung, Kirchdorf, Freistadt, Rohrbach, Perg und Gmünd in Niederösterreich. Da der Schulskikurs unmittelbar vor der österreichweiten Schließung der Schulen endete, sei es nach derzeitigem Stand auch zu keinen Kontakten zu anderen Klassen und Lehrern an der HTL Paul-Hahn-Straße gekommen, teilte das Land mit.

Derzeit werden im Umfeld der betroffenen Schüler und Lehrer die Kontaktpersonen ermittelt. "Die weitere Entwicklung wird von den Behörden genau beobachtet", sagte ein Sprecher des Krisenstabs.

