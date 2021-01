Zu viel Schnee: Parkanlagen in Linz gesperrt

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Betroffen von der Maßnahme sind die Parks am Bauernberg und am Freinberg sowie der Bergschlösslpark. Die Sperre bleibt, so die Ankündigung, über das Wochenende jedenfalls aufrecht, da aufgrund der Wetterlage kein rasches Abtauen des Schnees zu erwarten sei. Am Montag soll die Lage neu eingeschätzt werden, danach werde eine Entscheidung über das weitere Vorgehen getroffen, heißt es von Seiten der Stadt.