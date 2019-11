Wohnhausbrand in Linz

Das Feuer in der Kremplstraße brach angeblich in der Küche der Wohnung aus. Ursache dürfte eine eingeschaltene Kochplatte eines E-Herdes gewesen sein. Als das Feuer ausbrach habe sich laut Angaben der Polizei niemand in der Wohnung aufgehalten. Die Linzer Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer weiter ausbreitet und den Brand löschen. Der dadurch entstandene Sachschaden stehe noch nicht fest. Die Wohnung sei vorübergehend jedenfalls nicht mehr bewohnbar.

