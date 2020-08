Verletzter unter Mittelleitschiene der A25 gefunden

Ein 81-jähriger Mann ist Donnerstagfrüh im Gras unter der Mittelleitschiene der A25 beim Autobahnparkplatz Sinnersdorf Nord hinter Haid (Bezirk Linz-Land) Richtung Wels schwer verletzt gefunden worden. Der Ukrainer war Mitglied einer Reisegruppe. Die näheren Umstände des Unglücks waren am Donnerstagabend noch unklar. Der Verletzte war noch nicht ansprechbar, informierte die Polizei.

Die Gruppe, die mit einem tschechischen Kleinbus unterwegs war, hatte in der Nacht auf Donnerstag auf dem Autobahnparkplatz eine Toilettenpause einlegt. Bei der Weiterfahrt war der betagte Mann nicht mehr auffindbar.

Schwiegersohn fand Verletzten

Der Chauffeur verständigte daher die in Deutschland lebende Tochter. Gegen 6.20 Uhr traf sie in Begleitung ihres Ehemannes sowie der Tochter und des Schwiegersohns am Parkplatz ein. Gut eine Stunde später fand der Schwiegersohn den Vermissten. Möglicherweise war der 81-Jährige beim Übersteigen der Mittelleitschiene gestürzt.

Der 81-Jährige wurde ins Klinikum Wels geflogen. Die A25 in Richtung Linz musste für die Landung des Rettungshubschraubers gesperrt werden.

Lokalisierung: Der Autobahnparkplatz Sinnersdorf Nord bei Haid

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.