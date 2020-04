Urfix: "Wenn er stattfindet, dann in abgeänderter Form"

"Ich will jetzt nicht leichtfertig sagen, dass er vielleicht abgesagt wird oder dass er stattfindet", sagte Marktreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) gestern auf Anfrage. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) hingegen gibt die Hoffnung nicht auf, "dass der Urfahranermarkt im Herbst abgehalten werden kann", wie er sagt. Nachsatz: "Wohl wissend, dass er nicht so sein kann, wie wir ihn bis jetzt gewohnt waren. Es wird vermutlich eine abgeänderte Form geben müssen." So müssten sich vermutlich die Aussteller, Gastronomen und Betreiber der Fahrgeschäfte an die Gegebenheiten anpassen. "Dann dürfen vielleicht nicht vier Personen in der Riesenrad-Gondel Platz nehmen, sondern nur zwei", sagt Luger.

Grundsätzlich gebe es keinen "Zeitdruck" für eine Entscheidung, sind sich Baier und Luger einig. Schließlich werde mit der Organisation und Vorbereitung des Herbstmarktes (der von 26. September bis 4. Oktober geplant ist) "immer erst Anfang bzw. Mitte Juni" begonnen. "Es reicht daher eine Entscheidung Mitte Juli", sagt Luger.

Zudem würde eine Absage für Schausteller, Beschicker und Gastronomen an der allgemeinen Situation nichts ändern, wie Bernhard Baier sagt: "Wenn der Urfahranermarkt im Herbst nicht stattfindet, weil es die allgemeinen Umstände nicht zulassen, dann ist die Situation für alle in ganz Österreich gleich. Der Schausteller könnte also sowieso nicht sagen, dass er dann halt anstatt in Linz in einem anderen Bundesland ausstellen könnte und daher jetzt dringend eine Entscheidung benötigt." (nieg)