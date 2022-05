Urfahraner Markt im Gemeinderat

Der Andrang war beim heurigen Frühjahrsmarkt nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause (wie berichtet) hoch. Die FPÖ macht sich deshalb nun mittels Gemeinderatsantrag dafür stark, dass das Potenzial des Formates stärker genutzt wird.

Vorstellbar wäre etwa, so der freiheitliche Fraktionsobmann Wolfgang Grabmayr, eine Verlängerung der Jahrmarktdauer um ein paar Tage. Darüber hinaus gibt es die Forderungen nach einem Verkehrskonzept für Großveranstaltungen. So gab es bei der Neuauflage des Urfahraner Marktes Probleme mit Parkplatzsuchenden in der Ferihumerstraße.