Schanigärten sind in Linz das ganze Jahr über gefragt

Im vergangenen Winter hatten sich in Linz bereits 90 Betreiber von Schanigärten gemeldet.

Insgesamt gibt es in Linz mehr als 280 Schanigärten, die die Stadt durch den Verzicht auf die Benützungsentgelte in der immer noch aktuellen Corona-Zeit finanziell unterstützt. Mehr als 880.000 Euro wurde den Gewerbetreibenden auf diese Weise nachgelassen, so Bürgermeister Klaus Luger.

Die meisten Schanigärten befinden sich am Hauptplatz, in der Altstadt, an der Landstraße und in weiteren Straßenzügen der Innenstadt sowie an der Wiener Straße. Auch in Urfahr, in Kleinmünchen und in der solarCity Pichling sind Schanigärten zu finden.