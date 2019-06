Nach Schließungen neue Bibliothek in Linz eröffnet

Das neue Bibliothekszentrum, das auf rund 340 Quadratmetern angesiedelt ist, wurde feierlich eröffnet.

Die bereits bestehende Stadtbibliothek im Volkshaus Auwiesen wurde zu einem Lern- und Freizeitzentrum umgebaut, die Kosten für den Ausbau betragen rund 200.000 Euro. Neu geschaffen wurde in dem neuen Bibliothekszentrum etwa ein Raum für Vorlesestunden und Veranstaltungen für Schulklassen.

"Hier findet man eine gute Infrastruktur vor, das Bibliothekszentrum ist auch öffentlich gut zu erreichen", sind sich Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) und die für Liegenschaften zuständige Stadträtin Regina Fechter (SP) einig.

Neben klassischen Bücherangeboten spielen auch elektronische Medien eine wichtige Rolle. Rund 44.000 Medien sind über media2go elektronisch für Bibliotheksnutzer verfügbar, auch deshalb, weil rund elf Prozent der Entlehnungen bereits jetzt digital erfolgen. Auch das neue Veranstaltungsprogramm steht ganz im Zeichen der Digitalisierung.

Digitale Workshops

Denn künftig wird in dem neuen Zentrum in Auwiesen auch die aus dem Wissensturm bekannte Veranstaltungsreihe "Hello World" angeboten. Bei den Workshops lernen Kinder Technik und Technologie spielerisch kennen und lernen beispielsweise, wie ein Roboter programmiert wird. Zudem bietet auch das Bibliothekspersonal Workshops für Schüler und Erwachsene an. Dabei wird etwa über den richtigen Umgang mit E-Books und E-Readern informiert.

Für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ist die Entlehnung von Büchern, Zeitschriften und Spielen im Bibliothekszentrum kostenlos. Anlässlich der Neueröffnung gibt es auch für Erwachsene eine Aktion, bis 11. Juni können sich diese kostenlos als Bibliothekskunden einschreiben lassen.

