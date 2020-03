Luger: Die Linzer brauchen sich um die Grundversorgung nicht zu sorgen

"Wir sind sehr sicher, was unsere kritischen Infrastrukturen betrifft. Die Linz AG als zentrales Element dieser Strukturen hat die Situation im Griff", sagte Bürgermeister Klaus Luger gestern nach der Sitzung des Krisenstabes, der seit den Morgenstunden unter der Leitung von Luger, Gesundheitsstadtrat Michael Raml und Magistratsdirektorin Martina Steininger tagte. Luger wählte dafür eine Videobotschaft, weil es in Zeiten wie diesen nicht ratsam sei, wie sonst üblich in einer Pressekonferenz zu informieren.

Die Dienste bei der Linz AG wurden zweigeteilt, die Netze stehen wie auch der öffentliche Verkehr mit reduziertem Fahrplan zur Verfügung. "Die Linzer brauchen sich um die Grundversorgung in Linz keine Sorgen zu machen", so Luger.

Grundsätzlich sind die Leistungen wie Wasser-, Strom- und Wärmeversorgung, Müllabfuhr sowie öffentlicher Verkehr gesichert. Sollte es wider Erwarten doch zu Ausfällen kommen, würden strukturierte Notfallpläne vorliegen.

Bis auf Weiteres bleibt auch die Kinderbetreuung in Linz gewährleistet. Eine vollständige Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sei, solange keine generelle Ausgangssperre gelte, noch nicht angedacht.

Eine solche würde dazu führen, dass Alleinerziehende oder berufstätige Eltern, die keine Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten, ihrem Beruf nicht mehr nachgehen könnten, so die Argumentation.

Da alle Experten von der Betreuung durch Großeltern strikt abraten, bedarf es bis auf Weiteres dieses städtischen Sicherungsnetzes. Luger stellte jedoch klar, dass dieses Angebot ausnahmslos nur für Kinder gilt, für die es keine andere Betreuungsmöglichkeit gibt. Die weitere Öffnung wird von den jeweiligen Maßnahmen der Bundesregierung sowie der Inanspruchnahme am heutigen Montag abhängen.

Die Arbeit des Magistrates in Linz wird ebenfalls ab heute anders. Nur die unbedingt notwendigen Dienste würden aufrechterhalten. Die Beiträge, die für ein funktionierendes Verwaltungssystem wichtig sind, werden so weit wie möglich über Home-Service gestaltet. Wichtige Leistungen aus Bereichen wie Gesundheit und Meldewesen oder Angebote, die gesetzlich verpflichtend sind, würden natürlich aufrecht bleiben.

Weniger Dienst im Magistrat

"Alle anderen derzeitig nicht notwendigen Arbeiten werden zu Hause oder ohne Kontakt mit der Bevölkerung erledigt bzw. auf einen Zeitpunkt verschoben, wenn sich unser Leben wieder normalisiert hat", sagte das Stadtoberhaupt weiter, der die Bürger ersuchte, die digitalen Angebote der Stadt Linz (www.linz.at) verstärkt zu nutzen.

"Wir nehmen die Vorgaben der Bundesregierung sehr ernst", sagte Luger. So sollen möglichst viele Magistratsmitarbeiter in jenen Bereichen, in denen das möglich ist, ab sofort von zu Hause arbeiten. Damit soll die Ansteckungswahrscheinlichkeit am Arbeitsplatz gesenkt werden. (rgr)

Mehr zum Thema:

> Wochenmärkte in Linz bleiben geöffnet

> Kommentar von OÖN-Redakteur Erhard Gstöttner: Im Standby-Modus

> Leere Straßen, geschlossene Geschäfte: Linzer meiden das öffentliche Leben

Es fährt kein Schiff... Die Donaukreuzfahrtschiffe, die in Linz vor Anker liegen, werden dies wohl noch eine Zeit lang tun. Denn das Coronavirus legt auch die touristische Schifffahrt lahm. Viking River Cruises hat den Saisonbeginn auf Anfang Mai verschoben. Auch viele andere Reedereien werden ihre Pläne umstellen. Einige Schiffe wie zum Beispiel die „Crystal Mozart“ und „Danubia“, die für die heurige Saison nur auf chinesische Gäste ausgerichtet waren, werden vermutlich stillliegen. > Ihre Einschätzung zur Ausnahmesituation - hat sich unsere Regierung bis jetzt gut geschlagen? Umfrage zum Ausnahmezustand Ab sofort ist der Alltag für alle anders als bisher. Die Linzer Nachrichten befragten Menschen aus dem Großraum Linz, wie sie mit der besonderen Situation umgehen. Faktum ist: Alle Befragten haben Verständnis für die einschneidenden Maßnahmen. Harald Katzmayr, Gastwirt, Linz: " Heute ist mein Lokal, das Pianino in Linz, noch bis 15 Uhr in Betrieb. Dann ist gesperrt. Niemand meiner 28 Mitarbeiter wird gekündigt. Während der Sperre wird das Lokal saniert. Aber das Wichtigste ist natürlich die Gesundheit der Menschen." Friedrich Schwarz, Chef des Botanischen Gartens: " Ich habe eigentlich Urlaub, wollte auf die Kanareninsel Gomera. Jetzt bin ich daheim, erledige Arbeiten, die ich aufgeschoben habe. Der Botanische Garten ist zwar geschlossen, trotzdem wird dort gearbeitet, denn die Pflanzen brauchen Pflege." Martin Sturm, Kulturmanager, Linz: "Heute treffe ich mich mit den Leitungskollegen des nun geschlossenen Kulturquartiers. Da legen wir fest, was trotz der Sperre gemacht werden muss und kann. Wir können aber viel tun, da wir ohnedies vieles online erledigen." Ferry Öllinger, Schauspieler, Ottensheim: "Ich sollte bis 19. März im Theater Phönix spielen. Das Theater ist aber seit 12. März geschlossen. Ich bin ab 20. März arbeitslos. Höchst ungewiss ist, ob wir wie geplant ab 22. April die nächste „Soko Kitzbühel“-Staffel drehen können."

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.