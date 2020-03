Coronavirus: Wochenmärkte in Linz bleiben geöffnet

In Linz kann auch nach Montag auf den Wochenmärkten eingekauft werden. Wie berichtet, bleiben dann alle Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, geschlossen.

Davon sind die Linzer Wochenmärkte ausgenommen, wie Anke Merkl, bei der Stadt Linz zuständig für Märkte, den OÖNachrichten berichtet.

"Die Märkte in Linz bleiben auf Grund ihrer wichtigen Nahversorgungsfunktion geöffnet", sagt sie. Das gelte auch für die Wochenmärkte am Südbahnhofmarkt, am Hauptplatz, am Grünmarkt und an den Randmärkten.

"Alle Beschicker, die Lebensmittel, beziehungsweise die von der Regierung zum Verkauf erlaubten Waren anbieten, dürfen auf unseren Märkten verkaufen. Die Beschicker wurden von uns persönlich darüber informiert", sagt Merkl.

Flohmärkte allerdings werden bis auf Weiteres nicht durchgeführt.