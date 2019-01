Linz jubelt über Nächtigungsrekord

WIEN. Erstmals wurden in Linz mehr als 800.000 Nächtigungen verzeichnet, ein Plus von 4,8 Prozent im Jahresvergleich. Besonders Wiener fahren gerne in die Landeshauptstadt.

Hauptplatz Bild: Volker Weihbold

Auch bei den Ankünften wurde mit 507.303 und einer Steigerung von 3,5 Prozent ein neuer Rekord aufgestellt. In absoluten Zahlen bedeutet das Ergebnis einen Zuwachs von 37.754 Nächtigungen.

Besonders groß war das Plus bei Gästen aus Österreich von 42.706 Nächtigungen auf insgesamt 408.074, teilte Linztourismus am Donnerstag in einer Aussendung mit. Insbesondere bei Wienern sei die zweitgrößte Landeshauptstadt beliebt. Über 100.000 kamen in die ehemalige Stahlstadt. Bei den Gästen aus dem Ausland führen die Deutschen mit 170.518 Nächtigungen und damit einem leichten Plus weiterhin die Statistik an.

