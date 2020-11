Leonding macht mobil

Als viertgrößte Stadt Oberösterreichs kennt auch Leonding die Verkehrsproblematik. Die finden sich auf den Hauptverkehrsrouten ebenso wie in Wohnsiedlungen. Zu tun hat das alles mit dem Mobilitätsverhalten der Menschen. Um dieses in bessere Bahnen zu lenken, verordnet sich jetzt auch die Stadt Leonding ein eigenes Mobilitätskonzept. Anfang des Jahres sollen die Arbeiten daran beginnen, ein Planungsbüro wurde damit jetzt beauftragt, ein Lenkungsausschuss gebildet.

Da der motorisierte Individualverkehr viele Probleme macht und im Hinblick auf Klimaschutz und Umweltbelastungen reduziert werden soll, spielen auch in den Grundsatzüberlegungen für das Mobilitätskonzept in Leonding die Verdichtung und Ausweitung des öffentlichen Verkehrs eine entscheidende Rolle. Dazu soll auch der Radverkehr einen Attraktivitätsschub erhalten. Für Verkehrsstadtrat Armin Brunner ist zudem der Mobilitätsknotenpunkt am neuen Stadtplatz ein wichtiger Teil des umfassendes Konzeptes.

Als Beispiel gilt das Verkehrsprojekt in der Haagerfeldstraße. Hier soll die Verkehrssicherheit durch die Neuverteilung der Nutzflächen zwischen Fußgehern, Rad- und Autofahrern und eine neue optische Gestaltung der Verkehrsflächen maßgeblich erhöht werden.

Für Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek ist es auch wichtig, dass die Leondinger Bevölkerung beim Mobilitätskonzept aktiv mitreden kann. Wann das Konzept fertiggestellt und in der Folge Schritt für Schritt umgesetzt werden soll, wurde nicht konkretisiert.