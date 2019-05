Ladendetektivin stellte Parfümdiebe

Ein 29-jähriger Pole und sein Komplize hatten das Geschäft am Donnerstag gegen 16 Uhr betreten. Dort steckten sie drei teure Parfüms in ihre präparierte Tasche. Eine Ladendetektivin beobachtete die beiden Männer und holte die Polizei. Der 29-Jährige konnte angehalten und festgenommen, der zweite Täter entkam. Der Pole wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.

