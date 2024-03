Kilimandscharo: Mutter-Tochter-Abenteuer in Bild und Schauspiel

Am 15. August 2023, Punkt 10.30 Uhr, ging für Patricia und Mia Klidis ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Das Mutter-Tochter-Gespann aus Piberbach stand am Gipfel des Kilimandscharo in Tansania, der mit seinen 5895 Metern der höchste Berg Afrikas ist. Am 12. April lassen die beiden ihre achttägige Reise, die sie durch vier Vegetationszonen geführt hat, Revue passieren: Sie zeigen in der Sparkasse Neuhofen an der Krems ihren Multimediavortrag, Einlass ist um 18.30 Uhr.

Mehr zum Thema: Erfolgreiches Kilimandscharo-Projekt: "Am Gipfel habe ich geheult"

Die beiden sind schon etwas nervös, wie sie im OÖN-Gespräch erzählen, neben Foto-Video-Sequenzen erwartet Besucher auch ein kleines Schauspiel. So ist geplant, den Gipfeltag auszugsweise nachzustellen, um dem Publikum näherzubringen, "wie wir ihn empfunden haben" – mit allen Höhen und Tiefen.

Kleiderspenden willkommen

Während Mia noch unschlüssig ist, ob sie den Kilimandscharo nochmals besteigen will, hat sich Patricia Klidis schon entschieden. Sie wird im Juni mit einer Gruppe erneut zum Gipfel aufbrechen (Anmeldungen sind noch möglich). "Mir hat das einfach so viel Spaß gemacht, ich möchte auch gerne das Team wiedersehen."

Gleichzeitig sei das auch die perfekte Gelegenheit, die gesammelten Kleiderspenden für die Porters nach Tansania zu bringen, auch beim Vortrag wird es eine Spendenbox geben. Infos: lustaufberg.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Piberbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.