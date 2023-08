Erfolgreiches Kilimandscharo-Projekt: "Am Gipfel habe ich geheult"

Es war anstrengend. Es war nervenaufreibend. Es war ein einziges großes Abenteuer. Und zwar eines, das Patricia und Mia Klidis keinesfalls missen möchten. Nach Monaten der Planung und Vorbereitung war es am 15. August, 10.30 Uhr, so weit: Mutter und Tochter (50 und 13 Jahre alt) standen am Gipfel des Kilimandscharo in Tansania, der mit seinen 5895 Metern der höchste Berg Afrikas ist.