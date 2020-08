Kennzeichen der Mutter verwendet und betrunken am Steuer - Anzeige

Der im Bezirk Linz-Land wohnhafte Mann hatte kurzerhand die Kennzeichentafeln seiner Mutter an seinen nicht zugelassenen Pkw montiert. Die 71-Jährige soll davon gewusst haben. Die Trauner Stadtpolizei hielt den bosnischen Staatsbürger gegen 19 Uhr an und führte einen Alkomattest durch, dieser zeigte mehr als 1 Promille Alkohol im Blut an.

Die Weiterfahrt wurde dem 44-Jährigen, der zudem keinen gültigen Führerschein besitzt, untersagt und der Fahrzeugschlüssel abgenommen. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land angezeigt, ebenso seine Mutter.