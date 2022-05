Junger Linzer nach mehreren Diebstählen in Haft

Der junge Mann ist laut Polizei einschlägig vorbestraft. Er soll zwischen März und Mai mindestens fünf Ladendiebstähle in Elektrogeschäften begangen haben. Die gestohlenen Geräte im Wert von mehr als tausend Euro hat er im Internet verkauft.

Am Samstag wurde der 20-Jährige auf frischer Tat ertappt. Ein Ladendetektiv hatte ihn in Haid beim Diebstahl erwischt und Anzeige erstattet. Bei der Vernehmung stellte sich heraus, dass der Linzer für vier weitere derartige Straftaten verantwortlich ist. In der Wohnung des 20-Jährigen hat die Polizei Diebesgut gefunden und sichergestellt. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht.