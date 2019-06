Im Linzer Hafen ist Spiel, Spaß und Show angesagt

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Wetteraussichten sind bestens: Die "Linz AG Bubble Days 2019" im Linzer Hafen versprechen am Freitag und am Samstag einen bunten Mix aus Spiel, Spaß und Show.

Auf das von den OÖNachrichten präsentierte Fest stimmt bereits heute Abend das "Kino am Wasser" ein. Beim Open-Air-Kino auf dem schwimmenden Urban Beach wird den knapp 250 Gästen ein exklusiver Einblick in die faszinierende Welt der besten und meistprämierten Bergwelt- und Kletterfilme aus dem Red Bull Media House gewährt.

Ab Freitag, 7. Juni, gibt es dann ab 12 Uhr Mittag keinerlei Zugangsbeschränkungen. Das Festivalgelände, das an beiden Tagen jeweils von Mittag bis zwei Uhr früh offen ist, wird zur großen Party-Urlaubszone. Denn zum achten Mal verbinden sich hier ein Musikfestival, ein Event für die ganze Familie, eine Trendsportzone und eine Partylocation zu einem großen Ganzen.

"Wer sich das Programm ansieht, wird sich fast wundern, wie viel an Live-Musik, Wassersport, diversen Aktivitäten für Kinder, Jugendliche wie Erwachsene, Strandatmosphäre und gastronomischen Genüssen in die zweitägige Veranstaltung hineinpassen", sagt Organisator Jörg Neumayr, der sich mit seinem Team schon seit Monaten für dieses Wochenende vorbereitet.

Tagsüber werden viele Blicke auf das Wasser gerichtet sein, was sich ganz natürlich ergibt, wenn man im Sommer – und das Wetter scheint endlich zu wissen, welche Zeit im Jahr wir haben – im Linzer Hafen ist. Die "Liwest SUP Challenge 2019" wird jeweils vierköpfigen Stand-up-Paddle-Teams alles abverlangen, um am Ende vorne zu sein. Die Wakeboarder, allen voran Daniel Fetz, ziehen ihre Show ab, und wer noch nie SUP-Yoga gemacht hat, auch das gibt es hier.

Am Abend gibt dann die Musik den Ton an. Gudrun von Laxenburg, Hayiti, Nura oder das HipHop-Duo Dynamic Drift treten auf.

Infos: www.bubbledays.at

