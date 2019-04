Großer Bus für kleinen Rennfahrer

LINZ. Einen großen Schritt Richtung Motorsport-Karriere hat heuer Niklas Schaufler aus Linz geschafft.

Niklas vor dem Bus Bild:

Sein Teambus, Kart, Helm und Overall strahlen in Rosa, fast wie die Boliden von Lance Stroll und Sergio Perez in der Formel 1. Sponsor BWT aus Mondsee unterstützt den Neunjährigen bei den Kosten für die internationalen Renneinsätze mit dem Team EKS aus Verona.

Bisher kam Niklas trotz etwas schwächerer Motoren dreimal in die Finalläufe. Auf nasser Strecke konnte er mit drei Jahre älteren Fahrern bereits voll mithalten und fuhr die zweitschnellste Rundenzeit. "Jetzt müssen wir noch die Technik verbessern, mehr auf den Frontspoiler achten und die Rennstrategie optimieren", hofft Papa und Trainer Daniel Schaufler auf weitere Saisonerfolge.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema