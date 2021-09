Graffitis und Kratzspuren auf der Neuen Eisenbahnbrücke

Eine Vielzahl Graffitis auf der Stützmauer bei der Unterführung unter der Neuen Eisenbahnbrücke, zum Teil auch auf den Pfeilern. Kratzer von Skateboards auf den Brückenbögen. Sticker und erste Liebesschlösser auf dem Geländer. Kaum eine Woche ist her, dass die Neue Eisenbahnbrücke eröffnet wurde, ganz so neu sieht sie aber heute schon nicht mehr aus. Sehr zum Ärger von Vizebürgermeister Markus Hein (FP): „Ich verurteile diesen Vandalismus aufs Schärfste. Dass ein paar wenige Vandalen durch ihre Rücksichtslosigkeit unser neuestes Bauwerk innerhalb weniger Tage beschädigen, ist wahrlich enttäuschend.“

Bis zu fünf Schichten Farbe seien an den Kanten von einem der Brückbogen durch das unerlaubte Befahren mit Skateboards abgerieben worden. Nun ist der blanke Stahl zu sehen. Es sei nicht nur teuer, das wieder beseitigen zu lassen, so Hein: „Das kann auch, wenn es nicht gleich entdeckt wird, gravierende Langzeitschäden verursachen, da der Stahl ohne diese Beschichtung mit der Zeit rosten kann.“ Wie groß die Schäden, sprich wie teuer die Reparaturarbeiten wirklich werden, könne heute noch nicht abgeschätzt werden, heißt es weiter.

Die Skateboarder haben deutliche Spuren auf den Brückenbögen hinterlassen. Bild: kitz

Was nun aber tun, um das künftig zu verhindern? Sollten die Appelle an die Vernunft der Menschen nicht fruchten, kann Hein der Idee einer Videoüberwachung der Brücke einiges abgewinnen. „Das hätte den Vorteil, dass man damit die Täter identifizieren und schadhaft machen kann“, sagt er. Alleine kann die Stadt das aber nicht entscheiden, ob eine solche kommt - dafür ist eine Genehmigung aus Wien, vom Innenministerium, notwendig. Das Anbringen von Absperrvorrichtungen oder gar Nagelbrettern ist für Hein „das letzte Mittel“ der Wahl: „Das würde das optische Erscheinungsbild der Brücke massiv stören.“ Der Stadtpolitiker appelliert nicht nur an die Vernunft der Sprayer und der Skateboarder, sondern auch an die andere Brückennutzer: „Wenn jemand so einen Vandalismusakt beobachtet, soll er sofort die Polizei rufen. Anders werden wir das Problem nicht in den Griff bekommen.“