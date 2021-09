Gis-Lauf: "Wir sind rundherum zufrieden"

Darauf hatten die Läufer lange warten müssen, im Vorjahr hatte die Coronakrise die Durchführung des ältesten Berglaufs Österreichs unmöglich gemacht.

Umso größer war heuer die Begeisterung der knapp 180 Teilnehmer aus acht Nationen bei dem von den OÖNachrichten präsentierten Format. "Wir sind rundherum zufrieden", zieht Helmut Kaufmann, OK-Chef und Obmann des LTU Linz, der gemeinsam mit der Union Eidenberg das Laufevent organisiert, Bilanz. Zum einen, weil sich das Wetter bei der Neuauflage gnädig zeigte – "zum Glück ist es trocken geblieben"–, zum anderen, weil die Organisation mit dem 3-G-Nachweis gut funktioniert hat. "Es hat mich wirklich gefreut, dass die Disziplin der Läufer so groß war. Das motiviert einen, das zu machen", sagt Kaufmann.

Zum vierten Mal holte sich am Samstag Isaac Kosgei (32:09 Minuten) vor Benjamin Klingler (34:09 Minuten) bei den Herren den Sieg. Bei den Damen gewann Anna Glack (38:53 Minuten) vor Natalie Thompson (44:22 Minuten). Kosgei und Thompson sicherten sich zudem auch den Titel Linzer Stadtmeister.

Gut zwei Stunden dauerte es, bis der letzte Teilnehmer, ein 82-jähriger Kärntner, den Hauptlauf mit 7,3 Kilometern und einer Höhendifferenz von 616 Metern hinter sich gebracht hatte. Seine Belohnung? Viel Applaus im Zieleinlauf.

Neu waren dieses Mal übrigens nicht nur die Corona-Auflagen, sondern auch die Siegerehrung im Freien im Zieleinlauf. Die hat nicht nur bei Kaufmann Eindruck hinterlassen: "Ich mache das jetzt seit 27 Jahren. So eine klasse Siegerehrung mit der Kulisse von Linz haben wir noch nie gehabt, das gibt schon was her."