Gastronom Surace hat das Nachsehen: Übernahme der Antica Locanda geplatzt

LINZ. "Es war alles ausgemacht und unterschriftsreif. Doch es kam anders", sagt der Linzer Gastronom Carmelo Surace. Der mit dem Eisgeschäft groß gewordene Italiener, der auch Restaurants wie das "Tropea" in der Coulinstraße führt, wollte per 1. Mai sein Gastro-Imperium um einen Perle vergrößern. Surace wähnte die Übernahme der "Antica Locanda" in der Mariahilfgasse in Linz in trockenen Tüchern. Doch der bisherige Betreiber Giovanni Nicastro wollte dann doch nicht loslassen.

"Es stimmt, wir waren handelseins", sagt Nicastro, der das Restaurant mit seiner Geschäftspartnerin Cristina betreibt. Ursprünglich wollte er wegen Corona-Umsatzängsten in den Schließwochen nicht mehr selbstständiger Wirt sein, an Surace verkaufen und sich bei ihm anstellen lassen. Doch mit dem Aufschwung des Abholgeschäftes habe sich auch seine Stimmungslage geändert. Nun betreibt Giovanni Nicastro die Antica Locanda weiter wie bisher.

Nun wird die Antica Locanda bis Mitte Mai, bis das Restaurantgeschäft wieder losgehen kann, behutsam renoviert. Das Abholgeschäft läuft weiter. Dass ab 29. Mai auch wieder Zimmer vermietet werden können, hebt Giovannis Stimmung zusätzlich. Der Antica Locanda ist ein Frühstückspensionsbetrieb mit zwölf Zimmern angeschlossen.