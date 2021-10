Feuer und Flamme: Schweißkurs für Frauen

Unter dem Motto "Frauen*Schweißen zusammen" geht der Workshop am 30. Oktober (von 10 bis 14 Uhr) in der Grand Garage in der Tabakfabrik über die Bühne.

Mit dem Angebot, das nicht zufällig rund um den Equal Pay Day stattfindet, sollen Frauen für die Technik begeistert und Berührungsängste abgebaut werden. Bei dem Kurs unter fachkundiger Anleitung von Tatjana Schinko lernen die Teilnehmerinnen die Grundlagen des Schutzgasschweißens kennen und üben sich im Upcycling. Wer altes Besteck oder Kochtöpfe zuhause hat, die nicht gebraucht werden, kann diese gerne mitbringen und die ausrangierten Eisenwerkstoffe in seine Skulptur einarbeiten.

Mitzubringen sind Sicherheitsschuhe (falls vorhanden Stahlkappenschuhe, ansonsten Sportschuhe) und nicht entflammbare Arbeitskleidung (aus Baumwolle). Beides kann bei Bedarf kostenlos entliehen werden.

Die OÖN verlosen drei mal zwei Plätze für den Kurs. Infos unter nachrichten.at/gewinnspiele