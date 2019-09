Ein Standlmarkt, der eine echte Premiere ist

Er ist seit Jahren ein Geheimtipp, und feiert doch heuer Premiere: Der Lichtenhager Standlmarkt in Gramastetten. Am kommenden Samstag, 7. September, findet von 10 bis 19 Uhr dieses Stelldichein von Kunst und Genuss nicht wie bisher am Krampusberg neben dem Wohnhaus von Rainer Pippig, einem der Initiatoren des Standlmarktes statt, sondern in der Burgruine Lichtenhag.

Dazu haben Pippig, Mitinitiator Norbert Atzlesberger und viele weitere Gramastettner mit Renate und Harald Kogler, die Besitzer der Burgruine, die Anlage so weit fit gemacht, dass der Lichtenhager Standlmarkt seinem Namen auch örtlich gerecht wird.

Burgruine öffnet sich

Sonst blieb alles beim Alten. Kunst gibt’s etwa von den Lichtenberger Malerinnen Helene und Petra Breuer sowie liebevoll genähte Einzelstücke von Karin Atzlesberger. Auch heuer gibt es die beliebte Gourmetmeile. Zu verkosten und zu kaufen sind etwa Parzmair-Destillate aus Schwanenstadt, Whisky aus der Single Cask Collection sowie Wildspezialitäten regionaler Jäger. Hubert Jahn aus Neußerling bringt Schnäpse und Liköre mit, Franzesco ist mit handgemachten Baguettes dabei, und Karl Atzlesberger aus Walding schickt seinen Honig ins Rennen. Die Manufaktur Velvety aus Neuhofen an der Krems präsentiert handgemachte Badezusätze. Es gibt Weine aus dem Hause Wakolbinger, Kaffee, Kuchen und Würstel. Für kleine Besucher sind die Kinderfreunde Gramastetten dabei.

Neben Kunst und Kulinarik kommt auch Charity nicht zu kurz. Mit dem Erlös des Lichtenhager Standlmarkts werden vom gleichnamigen Verein Gramastettner Familien sowie soziale Organisationen unterstützt. Achtung: keine Parkplätze bei der Burgruine! Parken im Schulzentrum Linzer Straße 19. Von dort ist von 10 bis 19 Uhr ein Shuttle eingerichtet.