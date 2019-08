"Ein Märchen ging zu Ende, aber es war ein geiles Fest"

Pünktlich um 19.08 Uhr, in Anlehnung an das Gründungsjahr des LASK, öffnet die Spinnerei in Traun ihre Türen. Schnell herrscht reges Treiben im Eingangsbereich. Nur wer eine Reservierung hat, darf zunächst hinein. Beim entscheidenden Spiel des LASK gegen den FC Brügge geht es um den Einzug in die Champions League. Der Ansturm auf das Public Viewing ist groß: Knapp 1000 Anhänger der Schwarz-Weißen wollen sehen, wie ihre Mannschaft in die Königsklasse einzieht: "Heute Abend werden Legenden geboren", sagt Johannes Hofmann aus Linz. Auch Mario Waldmann, der extra aus Vorarlberg angereist ist, um sich das Spiel mit Freunden und Familie anzusehen, ist von einem Sieg des LASK überzeugt: "Wir werden dieses Spiel gewinnen, ohne Zweifel."

21 Uhr: Anpfiff. Der große Saal der Spinnerei ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Einige Fans müssen das Spiel durch die Glasscheibe am hinteren Ende des Saals mitverfolgen. Die Stimmung ist schnell am Kochen: Jeder Ballgewinn wird bejubelt. "Auf geht‘s Laskler! Schießt ein Tor...", singt die schwarz-weiße Menge vor der Leinwand.

Halbzeitpause. Die Fans sind mit der Leistung ihrer Fußball-Helden weitgehend zufrieden. "Es ist ein wahrer Nervenkitzel. Die Stimmung im Saal ist großartig – alle singen mit. Jetzt nur kein Gegentor bekommen", sagt Renate Weingartner, die seit zwölf Jahren kein Heimspiel der Schwarz-Weißen versäumt hat.

foto: VOLKER WEIHBOLD public viewing lask fc brügge traun spinnerei Bild: VOLKER WEIHBOLD

Dann ist er aus, der Traum

Ihr Wunsch erfüllt sich leider nicht: Brügge geht in Führung. Still ist es. Aber nicht lange. Sofort werden die ersten Anfeuerungsrufe hörbar. Das dürfte die Mannschaft in Belgien scheinbar mitbekommen haben und belohnt ihre Fans wenig später mit dem Ausgleich: Grenzenloser Jubel, Bierbecher fliegen durch die Luft, alle fallen sich in die Arme. Die Hoffnung lebt und das große Zittern beginnt – bis zur 89. Minute: Brügge kontert den LASK in letzter Minute aus und zerstört die Träume aller Linz-Fans.

Den Kopf in den Sand stecken wollen die LASK-Anhänger nicht: "Ein Märchen ging zu Ende, aber es war ein geiles Fest und macht Lust auf mehr", sagt Thomas Haunschmid. Ein positives Resümee zieht auch Marco Luckner, Gastro-Chef der Spinnerei: "Das Public Viewing war ein voller Erfolg. Wir planen auch die Spiele in der Europa League zu zeigen." Ein kleines Trostpflaster für die Fans: Für das LASK-Tor gab es zumindest für jeden ein Freibier.

Video: Die besten Szenen von der Partie am Mittwoch gibt's hier noch einmal zum Nachsehen.