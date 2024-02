Ein eigenes "KlimaEck" für die Linzer Stadtbibliothek

Das KlimaEck ist ein etwa 80 m2 großer Bereich im ersten Stock der Stadtbibliothek im Wissensturms und soll eine Anlaufstelle für alle am Klimathema Interessierten sein. Einerseits versammelt die Bibliothek dort ihre Medien und Materialien zu den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit, andererseits finden dort zahlreiche Veranstaltungen statt. "Die Bibliothek will sich stärker mit der Szene der Klimaschutzaktivisten vernetzen und das Thema verstärkt an die Öffentlichkeit bringen", sagt Julius Stieber, Direktor des Geschäftsbereich Kultur und Bildung.

Den Beginn des Programms mach die Südwind-Ausstellung "Globale Perspektiven für Klimagerechtigkeit", die am 5. Februar eröffnet wird und sich mit der Klimakrise im Globalen Süden auseinandersetzt. Es folgen regelmäßige Klima Puzzles, ein Stopf-Salon der Nähküche am 5. April, Workshops zum Thema Abfallverwertung mit der Linz AG und vieles mehr. Für Kinder gibt es Vorlesestunden und Fahrrad-Reparaturworkshops. In der Langen Nacht der BibliOÖtheken am 26. April gibt es eine Pflanzentauschbörse, ein Repaircafé-Infopoint der Vereine Otelo/Offinne und die Virtual-Reality-Ausstellung „Power Playground“ vom Verein Energiewende Linz.

Klima- und Bildungsstadträtin Eva Schobesberger mit zirka 25 Vertreter von Linzer Klimaschutz-Vereinen und -Initiativen sowie Experten des Magistrats beim vom Klimafonds der Stadt Linz unterstützten neuen KlimaEck in der Stadtbibliothek. Bild: Nell Leidinger / blickmoment

An jedem ersten Montag im Monat trifft sich zudem um 17 Uhr die Klima-Community beim „Stammtisch“ im KlimaEck. Interessierte sind herzlich eingeladen, teilzunehmen und mitzudiskutieren. Finanziert wurde das KlimaEck durch eine Projektförderung aus dem Linzer Klimafonds.

Nachhaltige Angebote

Klimastadträtin Eva Schobesberger verweist auf nachhaltige Angebote, die in den letzten Jahren in der Stadtbibliothek geschaffen wurde, wie die Dingelei(h), die die gemeinsame Nutzung von Gegenständen ermöglicht, der Lastenradverleih in fünf Linzer Bibliotheken oder die Digitalisierbar, in der jeder selbst ausge-wählte Dokumente digitalisieren kann. "Mit der neuen Plattform ‚KlimaEck‘ wird die Stadtbibliothek im Wissensturm immer mehr zu einer Green Library", sagt Schobesberger.

Alle Informationen und Termine finden Sie unter https://wissensturm.linz.at/bibliothek/green-library.php

Autor Christian Diabl Christian Diabl