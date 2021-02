Ehemaliges SPÖ-Mitglied will für Neos kandidieren

Lange Zeit gelassen für ihre Entscheidung hat sie sich nicht: Renate Pühringer, ehemaliges SP-Parteimitglied will es politisch noch einmal wissen. Aber nicht mehr bei der SPÖ, wo sie rund zwei Jahre Mitglied war. Deren Kurs will sie allen voran wegen Bürgermeister Klaus Luger nicht mehr mittragen, wie sie sagt. Stattdessen will sich Pühringer nun bei den Neos engagieren - allerdings ohne in die Partei einzutreten.



Warum gerade dort, sei leicht erklärt, so die 46-jährige diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und nennt als Gründe Transparenz, Bürgerbeteiligung und die Suche nach praktischen Lösungen für die Menschen. „Ich bin kritisch und sage meine Meinung, auch wenn das nicht immer bequem ist“, sagt Pühringer, die sich auch gut vorstellen kann bei bestimmten Fragen anders als ihre Neos-Kollegen zu stimmen. Damit fügt sich wiederum ein Bild: Denn nicht selten legten die Neos im Linzer Gemeinderat auch bisher ein konträres Abstimmungsverhalten an den Tag. Themen, die die Linzerin angehen will, sind neue Ansätze in der Pflege (auch mit Blick auf den häuslichen Bereich), ebenso die Gestaltung des öffentlichen Raums (Stichwort Sitzgelegenheiten und Aufenthaltsqualität).



Fix ist allerdings noch nicht, dass Pühringer letztlich wirklich auf der Neos-Liste zu finden sein wird, sie muss wie alle anderen Bewerber auch den dreistufigen Wahlprozess der Partei durchlaufen. Auch für Lorenz Potocnik, der übrigens seit zwei Monaten wieder Parteimitglied ist, gibt es keine Ausnahme: Er will bei der kommenden Wahl im Herbst 2021 als Neos-Spitzenkandidat und Bürgermeisterkandidat antreten. „Es braucht dringend eine Verschiebung des Machtzentrums in dieser Stadt“, sagt Potocnik. Er ruft für die Wahl „sportliche Ziele“ aus: Einzug in die Stadtregierung und ein Wahlziel um die zwölf Prozent. Das ist deutlich mehr als 2015: Dort erreichten die Neos in Linz 4,9 Prozent.





