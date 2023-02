Ehemaliger Paschinger Bürgermeisterkandidat verlässt SP-Fraktion

Der Wahlkampf für die Paschinger SPÖ war im Herbst 2021 durchaus turbulent. Ursprünglich hätte dort Tina Blöchl, die jetzige Linzer Vizebürgermeisterin als SP-Bürgermeisterkandidatin in den Ring um die Nachfolge ihres Parteikollegen Peter Mair steigen sollen. Diese sprang jedoch kurzfristig ab, an ihrer Stelle wurde schließlich der Quereinsteiger Alois Pölzl nominiert. Die Wahl brachte den Sozialdemokraten allerdings nicht das gewünschte Ergebnis: Der Bürgermeistersessel ging mit Markus Hofko an die ÖVP, auch im Gemeinderat haben die Schwarzen die Nase mit 16 Mandaten vor. Die SPÖ kommt dort auf zehn Gemeinderäte.

„Dieses Ergebnis müssen wir erst einmal verdauen“, hieß es von Pölzl nach der Wahl in einer ersten Reaktion. Die angestrebte kritische Auseinandersetzung sollte auch den Weg dafür bereiten, sich "ein gutes Stück neu aufzustellen". Den gewünschten Erfolg brachten Pölzl die Debatten allerdings nicht. Weder wurde er zum Vizebürgermeister gewählt (Pölzl hatte sich für das Amt empfohlen), noch gelang es die Risse innerhalb der Partei zu kitten.

"Zeit für getrennte Wege"

"Es ist Zeit, getrennte Wege zu gehen", gab Pölzl heute seine Entscheidung bekannt, sich von der Fraktion zu trennen. In die Gemeindepolitik will er sich künftig als freier Mandatar einbringen. Thematische Schwerpunkte sollen dabei das Ortsbild, das Zusammenleben in der Gemeinde und nachhaltige Mobilität sein. Mit Blick auf die künftige Zusammenarbeit erwartet sich Pölzl ein "vernünftiges Miteinander", die Stimmung im Gemeinderat sei auch bisher immer sehr "korrekt" gewesen.

Die Paschinger SPÖ hat mit solchen Austritten bereits Erfahrung. So ist etwa Peter Öfferlbauer 2015 auf ein SP-Ticket in den Gemeinderat eingezogen, zwei Jahre später trat er aus und wurde unabhängiger Gemeinderat. Bei den Wahlen 2021 kam Öfferlbauer mit seiner neue gegründeten "Jungen Liste" auf fünf Mandate.

SP-Vizebürgermeister Gisbert Windischhofer hält sich mit Blick auf den Rückzug von Pölzl bedeckt. "Mich wundert das, dass er jetzt aussteigt, weil er vor zwei Wochen noch bei unser jährlichen Klausur dabei war und auch mitgearbeitet hat", heißt es es auf OÖN-Anfrage.

Autor Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky