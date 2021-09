Diese fünf haben ihre letzte Wahl schon geschlagen

LINZ-LAND/URFAHR-UMGEBUNG. Unabhängig davon, wie die Wahlen am 26. September ausgehen: Eines ist den Bürgern in manchen Gemeinden jetzt schon gewiss. Nämlich, dass an der Gemeindespitze künftig ein Neuer stehen wird. Warum? Weil der "alte", sprich der jetzige Ortschef nicht mehr zur Wahl antreten wird. "Damit werden die Karten neu gemischt", ist vielerorts zu hören, die Hoffnungen, in der einen oder anderen Gemeinde den Bürgermeistersessel zu erobern, sind dementsprechend groß.

Um die Nachfolge von Franz Stefan Karlinger (SP) in Enns rittern gleich fünf Kandidaten. Parteikollege und Vizebürgermeister Christian Deleja-Hotko ist – ob des guten Teams und der, wie er sagt, besseren Konzepte – zuversichtlich, das Rennen zu machen. Doch das ist die Konkurrenz auch. So will Vizebürgermeister Rudolf Höfler (VP) bei der Wahl vorne mitspielen, er ist optimistisch, den Bürgermeistersessel erobern zu können. Genauso wie Vizebürgermeister Fritz Altmann (FP), der sagt: "Es gehört wieder frischer Wind nach Enns."

Für Stadtrat Michael Reichhardt (Grüne) steht außer Frage, dass es eine neue Weichenstellung (Klima und Nachhaltigkeit) geben müsse. Helga Frohn (Neos) findet es jedenfalls gut, dass die Bürger so viel Auswahlmöglichkeit haben. Sie ist sich sicher: "Dadurch wird das Politikinteresse geweckt."

Der Start in den Wahlkampf war für die SPÖ in Pasching kein guter: Tina Blöchl, ursprüngliche Spitzenkandidatin und Wunschnachfolgerin für Bürgermeister Peter Mair, machte einen Rückzieher (sie kandidiert nun in Linz für den Gemeinderat). Statt ihr geht nun Alois Pölzl für die Sozialdemokraten in das Rennen um das Bürgermeisteramt. Er spricht von einer spannenden Wahl, die durchaus eine Herausforderung sei: "Aber ich bin guter Dinge, die Bürger sind sehr interessiert."

Vizebürgermeister Markus Hofko (VP), der 2015 Mair knapp unterlag, rechnet sich nach den SPÖ-internen Turbulenzen gute Chancen aus, die Gemeinde zu drehen: "Das ist definitv machbar." Von einer Wechselstimmung spricht auch Peter Öfferlbauer (ehemaliger SPÖ-Mann), der mit seiner jungen Liste zum ersten Mal antritt. Seine Hoffnung: der Einzug in die Stichwahl. Sein Wunschkandidat: Hofko von der ÖVP. Noch einmal wissen will es zudem Ex-Bürgermeister Fritz Böhm, der wieder für seine Liste antreten wird und von einer "guten Stimmung" spricht.

Die Nachfolge von Bürgermeister Dietmar Kapsamer aus Kirchberg-Thening will sein SP-Parteikollege und Vizebürgermeister Michael Breitenauer antreten. Bei einer Persönlichkeitswahl seien die Karten erst dann gemischt, wenn ausgezählt ist, sagt er: "Bei dieser Form der Wahl ist es wichtig, die Bekanntheit zu steigern, da tut sich ein amtierender Bürgermeister leichter. Aber der Zuspruch ist gut." Spannend wird die Wahl auch noch aus einem anderen Grund: Die Grünen treten nicht mehr an, ihr Wählerpotenzial wird frei.

Mitunter deshalb spricht Gerhard Mugrauer (VP) davon, dass es eine Herausforderung sein werde, die Dominanz der SPÖ zu brechen. Klaus Kirchmeier (FP) verweist darauf, dass angesichts des Wechsels das Interesse groß sei: "Die Leute hören sich ganz genau an, was die Kandidaten umsetzen möchten."

In St. Marien verabschiedet sich Bürgermeister Helmut Templ (VP), für seinen Parteikollegen Walter Lazelsberger sind die Hausbesuche der Schlüssel zum (Wahl-)Erfolg. Seine Erfahrung: "Die werden von den Bürgern sehr geschätzt."

Seine Konkurrenz: Einerseits Vizebürgermeister Oliver Vendel, der die Gemeinde für die Sozialdemokraten zurückerobern will. Die Chancen dafür stünden trotz der VP-Absoluten, so seine Prognose, "nicht so schlecht": "Wir wollen wieder mehr Bewegung in den Gemeinderat bringen." Andererseits Thomas Radlgruber, der als ehemaliger VP-Politiker nun für die Neos antritt. Er ist optimistisch, den Einzug zu schaffen und für mehr politische "Vielfalt" zu sorgen.

David Lackner, der dem scheidenden Steyregger Bürgermeister Johann Würzburger (beide SBU) nachfolgen will, macht weder der Generationenwechsel noch die Polit-Konkurrenz nervös: "Aber natürlich ist es spannend. Wichtig ist, den Leuten eine Vision zu vermitteln, wo man hin will." An die Spitze will jedenfalls Vizebürgermeister Gerhard Hintringer (SP), der sich gute Chancen verspricht, obwohl "Bürgerlisten bei uns den Ton angeben".

Das Potenzial zur Veränderung sieht auch Stefanie Rechberger (VP): "Die Kandidatenvielfalt tut der Gemeinde gut." Ähnlich sieht das FP-Kandidat Franz Wagner: "Der Wechsel wird positiv wahrgenommen." (jp)