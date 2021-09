Digitale Parktickets für Lentia-Garage

Mit den Worten "Ihr Kennzeichen wird zum Parkticket" wird in der Lentia City in Urfahr über die Neuerungen, die in der Tiefgarage anstehen, informiert.

Klassische Papiertickets wird es dort ab Ende der Woche nämlich keine mehr geben: Stattdessen werden die Kfz-Kennzeichen der einfahrenden Autos digital erfasst, der Schranken öffnet automatisch. Ein Ticket zu ziehen ist damit nicht mehr nötig.

Warum man sich zu diesem Schritt entschieden hat, begründet Geschäftsführer Markus Aumair damit, dass dieses digitale Parksystem "deutlich mehr Komfort" für die Kunden bringe, da eben kein Papierparkticket mehr gezogen werden muss. Und gleichzeitig könne damit, auch der Umwelt etwas Gutes getan werden.

Besucher, die länger als zwei Stunden einen der Parkplätze in der Tiefgarage nutzen, haben künftig zwei Möglichkeiten. Entweder sie statten einem der Parkautomaten einen Besuch ab und bezahlen dort – nach Eingabe ihresAutokennzeichens – die fällige Parkgebühr. Alternativ kann das Zahlen auch direkt beim Ausfahrtsterminal mittels NFC-Technologie erledigt werden. Daran, dass zwei Stunden gratis geparkt werden darf, ändert sich nichts.

Securities im Einsatz

Die nötigen Aufrüstungen für die Umstellung seien "sehr aufwendig" gewesen, so Aumair. Davon, dass sie sich lohnen werden, ist er aber überzeugt. Auch wenn ihm bewusst ist, "dass etwas Neues immer einmal schwierig ist".

Deshalb werden in der Garage auch Securities im Einsatz sein, die bei allfälliger Verwunderung und Fragen Besuchern mit Rat und Tat zur Seite stehen sollen.

Ganz verschwinden werden die Papierzettel übrigens nicht: In Einsatz kommen sollen sie aber nur im Notfall, sprich, sollte das digitale System einmal nicht funktionieren.