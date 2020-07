Dem autofreien Hauptplatz droht nun das Aus

Der Ärger über den gestrigen Stau ist auch heute noch nicht verraucht: Weder bei den Autofahrern und Radfahrern, noch bei der Stadtpolitik. Der Verkehr kam gestern nachmittag, wie berichtet, in der Linzer Innenstadt völlig zum Erliegen. Einerseits wegen dem gestrigen Start des Pilotversuchs autofreier Hauptplatz, andererseits wegen einer Demonstration von Rad-Aktivisten auf der Nibelungenbrücke, bei der in jeder Fahrtrichtung ein Fahrstreifen für den Autoverkehr gesperrt und den Radverkehr freigegeben wurde.

Die Suche nach den Schuldigen geht heute munter weiter - Distanzierungsversuche inklusive. Vizebürgermeister Markus Hein (FP) hat nun genug und kündigt an das Projekt autofreier Hauptplatz bei einem neuerlichen Verkehrschaos sofort zu beenden. „Wenn noch einmal daran gedacht wird das Verkehrsnetz in diesem Bereich durch solche Aktionen zu stören ist Schluss. Das war gestern wirklich die größte Provokation, die man hätte machen können.“ Die Vorbereitungsschritte für die Aufhebung der neuen Regelung, sprich der Sperre, wurden bereits eingeleitet, damit im Fall des Falles Hein nur mehr seine Unterschrift zur Beendigung darunter setzen muss.

„Ich hätte mir nicht gedacht, dass gerade jene, die jahrelang nach einem autofreien Hauptplatz gerufen haben, diesen nun mit großer Wahrscheinlichkeit wieder abgedreht haben“, setzt Hein nach. Denn der Image-Schaden für das Projekt sei „wohl irreparabel“, weil viele Leute die Demonstration gar nicht mitbekommen hätten und einzig alleine dem autofreien Hauptplatz die Schuld an dem Stau geben.

Linzer ÖVP will sofortigen Stopp

Geht es nach der Linzer Volkspartei sollte Hein schon jetzt den sofortigen Stopp veranlassen, da der Test „kläglich gescheitert“ sei. Die Liste der Kritikpunkte ist lang: „Mangelnde Vorbereitung, zu wenige Hinweisschilder, kein Gesamtplan“, kommentiert Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) die Vorkommnisse. Die Verlierer der Hauptplatzsperre waren ganz klar alle Autofahrer, die sich in und durch Linz bewegt haben, so Baier weiter. Aber auch die Bevölkerung, die unter diesen Verkehrsbelastungen gelitten habe. Statt so einem Pilotversuch brauche es „eine Begegnungszone samt Stufenplan unter Berücksichtigung des Fertigstellungstermins der neuen Eisenbahnbrücke“.

Von einem "Bärendienst für Radfahrer", spricht hingegen SPÖ-Fraktionsvorsitzender Stefan Giegler: "Ich begrüße den Versuch das Erleben eines autofreien Hauptplatzes schon einmal zu ermöglichen, der zusätzliche Aktionismus auf der Nibelungenbrücke war aber eine völlig unnötige Eskalation."

Auch außerhalb von Linz regt sich der Unmut über die gestrigen Vorkomnisse: So meldet sich nun der neue Altenberger Bürgermeister Michael Hammer (VP), seines Zeichens auch Vertreter der „Mühlviertler Pendlerallianz“ und Nationalratsabgeordneter, zu Wort: „Das gestrige Chaos führt wieder ganz deutlich vor Augen, wie chaotisch Verkehrspolitik in Linz gemacht wird.“ Als Pendlervertreter fordere er endlich verantwortungsvolle Maßnahmen ein: „Solche kontraproduktiven Maßnahmen, die zu Lasten aller gehen, sollten bleiben gelassen werden.“