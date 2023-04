Wohnhausbrand in Ansfelden: Zehn Bewohner dürfen vorerst nicht in Wohnungen zurück

Bild: Die Wohnung brannte in der Osternacht vollständig aus

Drei Personen wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert, hieß es Sonntagfrüh von der Feuerwehr Ansfelden. Es handelt sich um die zwei Bewohner der betroffenen Wohnung im obersten Geschoss, die sich selbstständig retten konnten, und um eine ältere Nachbarin, die von der Feuerwehr ins Freie gerettet wurde.

Video (Fotokerschi.at):

Gegen 3.41 Uhr alarmierte eine 44-jährige Bewohnerin des Nachbarhauses die Feuerwehr. Die Bosnierin hatte den Rauch und die Flammen bemerkt, wie die Polizei berichtete. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Wohnung im Ortsteil Haid bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auch auf das Dach über. Die Feuerwehrleute konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern, doch die Wohnung brannte vollständig aus. Um 7 Uhr konnte Brandaus vermeldet werden. Das Haus wurde zunächst als unbewohnbar bezeichnet. Insgesamt 29 Bewohner von 36 Wohnungen mussten evakuiert werden, für sie sucht die Gemeinde nun Ersatzwohnungen. Wie es zum Brand kam, konnten die beiden Bewohner der Wohnung nicht angeben. Ein Sachverständiger der Brandverhütungsstelle ermittelt nun die Brandursache. Neben der Feuerwehr Ansfelden waren sechs weitere Feuerwehren im Einsatz.

Notquartier im Gemeindesaal

Die übrigen Hausbewohner wurden nach dem Brand in den Gemeindesaal gebracht, in dem Feldbetten aufgestellt worden waren. Dort wurden sie mit Essen und Getränken versorgt.

Am Vormittag die erste gute Nachricht: Zwei der drei Hauseingänge seien nicht von dem Brand beeinflusst und wieder freigegeben worden, sagt der Ansfeldner Bürgermeister Christian Partoll (FP): "Die betroffenen Bewohner dürfen also wieder in ihre Wohnungen zurück."

Die Bewohner jener zehn Wohnungen, die im selben Gebäudeabschnitt wie die Brandwohnung liegen, können vorerst nicht zurückkehren. "Nächste Woche wird ein Sachverständiger klären, wie groß die Schäden sind und ob die Wohnungen wieder bezogen werden können", sagt Partoll.

Bis dahin hat die Gemeinde Unterkünfte im Gasthof Stockinger organisiert. "Wir haben auch freie Genossenschaftswohnungen in Ansfelden, die wir den Betroffenen im Ernstfall anbieten können. Ob das notwendig wird, wird sich nächste Woche zeigen", sagt der Bürgermeister. Er bedankte sich bei den Einsatzkräften: "Es war eine trauriges Ereignis am Ostersonntag, aber es hätte noch viel schlimmer kommen können. Dass niemand gestorben ist, verdanken wir der Feuerwehr und den anderen Einsatzorganisationen. "

