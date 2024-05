Bei den Konsumdialogen geht es um den Boden

Die heimischen Böden und Fairness bei Erzeugung und Verteilung von Lebensmitteln sind heuer die bestimmenden Themen bei den "Österreichischen Konsumdialogen" von 24. bis 26. Juni. Experten, Politiker und Praktiker sind zu Gast bei unzähligen Vorträgen und Workshops im Museum Arbeitswelt, wo die Konsumdialoge im Vorjahr eine gelungene Premiere in Steyr feiern konnten.

Die von der gemeinnützigen Stiftung Común organisierte Veranstaltungsreihe will sowohl zeigen, welche Macht der einzelne Konsument habe, als auch, wo es die Gemeinschaft brauche. Denn "wenn Landwirte von Konzernen regelrecht ausgepresst werden, gleichzeitig die Konsumenten sich ihr Essen aber nicht mehr leisten können, dann können wir das nicht an den Kassen lösen", sagte Organisator Sebastian Bohrn Mena bei der Programmpräsentation kürzlich in Linz.

Die Konsumdialoge sollen helfen, sich das nötige Grundlagenwissen anzueignen, um auf Fragen wie "Welche Auswirkungen hat die fortschreitende Versiegelung auf die Ernährungssouveränität?" oder "Wie kann man Fairness bei der Erzeugung und Verteilung von Lebensmitteln erreichen?" Antworten zu finden. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (VP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nehmen auch an Veranstaltungen teil. Neben Gesprächsrunden zu Themen wie Kreislaufwirtschaft, Tierschutz, Bodenschutz oder Lebensmittelpreise stehen auch Backvorführungen auf dem Programm. Weiters werden etwa "Farmfluencer" – junge Bäuerinnen und Bauern, die auf Social Media aktiv sind – Einblick in den Alltag am Hof geben.

"Wie wir konsumieren, hat unmittelbare Auswirkungen auf uns und unser gesellschaftliches Miteinander. Das gilt in besonderem Maße für Lebensmittel", sagte Steyrs Bürgermeister Markus Vogl bei der Pressekonferenz in Linz. Die Stadt Steyr versorge Kindergartenkinder und Senioren in Altenheimen täglich mit frisch gekochten hochwertigen Mahlzeiten.

Eine Klasse der HLW Steyr ist heuer an Bord im Organisationskomitee und mitverantwortlich für die Ausrichtung der Konsumdialoge in Steyr.

