Autokino am Jahrmarktgelände weiter "hochaktuell"

Vergangene Woche wurden die Pläne für ein Autokino am Urfahraner Jahrmarktgelände bekannt: Für diesen Vorschlag erntete Vizebürgermeister Markus Hein (FP) neben Zuspruch auch Kritik.

An Aktualität habe das Thema deshalb aber nicht verloren, so Hein gestern. Im Gegenteil: "Es ist hochaktuell, wir sind hier drauf und dran, etwas Einzigartiges für Österreich auf die Beine zu stellen." Details wollte der Vizebürgermeister gestern keine nennen, nur so viel: "Es wird wesentlich mehr als nur ein reiner Autokinobetrieb ins Auge gefasst." Es gebe bereits sehr konkrete Überlegungen, die Unterhaltungsmöglichkeiten auszuweiten, so Hein weiter. Und deutete in diesem Zusammenhang etwa die Möglichkeit an, von dem Areal aus Konzerte und Messen zu übertragen.

Anfang kommender Woche ist eine Webkonferenz geplant, bis dahin soll auch die von Bürgermeister Klaus Luger (SP) beauftragte Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen abgeschlossen sein.

Eine Attraktivierung der Fläche und eine weitreichende Nutzung des Jahrmarktgeländes sei eine Chance, die man nutzen müsse, so Luger: "Es gibt keine Denkverbote in dieser Sache."

Für das Areal gibt es, wie mehrfach berichtet, unterschiedliche Ideen und Nutzungskonzepte – Gespräche mit den Projektanten wurden aber Corona-bedingt bis auf Weiteres verschoben.

