Alkounfall: Auto krachte gegen Wohnmobil

Der Autolenker, der 1,28 Promille Alkohol im Blut hatte, war am späten Freitagnachmittag in einen Unfall verwickelt. Kurz nach 17 Uhr kam es zur Kollision mit einem Wohnmobil, gelenkt von einem Tiroler. Der 55-Jährige aus dem Bezirk Schwaz fuhr auf der Industriestraße Richtung Lastenstraße, der 29-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land war zur selben Zeit von der Lastenstraße Richtung Industriestraße unterwegs. An der Kreuzung kollidierte der Wagen mit dem von rechts kommenden Wohnmobil. Der Tiroler Lenker versuchte nach links auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Alle Beteiligten kamen laut Polizei ohne Verletzungen davon. Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.